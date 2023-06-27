Gazeteci Merdan Yanardağ savcılığa sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Merdan Yanardağ’ın televizyon programında PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçesiyle resen soruşturma başlattı. Yanardağ, dün yayın esnasında kanalın ofisine gelen polisler tarafından yayın sonrasında gözaltına alındı. Yanardağ, ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Dün öğlen saatlerinde kanaldan gözaltına alınan Merdan Yanardağ, bu sabah Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de TELE1 hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı. Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Merdan Yanardağ da sosyal medya hesabından Şahin'e verdiği yanıtta, "Ebubekir Bey, kimseyi öven yok. Tam tersine, Apo'yu öven ve yeni bir çözüm sürecinin yolunu döşeyen AKP milletvekili Galip Ensarioğlu'nun çözüm sürecine ilişkin açıklamalarını eleştiren bir program var. Seçim sürecindeki gibi, montaj videolara dayanarak bahane aramayın" diye yazmıştı.