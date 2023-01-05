Erdoğan AKP Grup Toplantısı'nda Merdan Yanardağ'ı hedef gösterdi. Yanardağ yanıt verdi

Erdoğan partisinin dünkü grup toplantısında paylaştığı bir videoda bu sefer gazeteci ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın görüntülerine yer verdi.

Erdoğan, "Şu tablolar var ya bize o kadar ilginç şeyler anlatıyor ki, bu CHP'nin geçmişiyle bir farkı var mı? Dün neyse bugün de o. İşte Bayraktar, Baykar... Bütün eserleriyle... Baykar bize bir şeyi öğretti; artık biz yaparız, yaparız, yaparız. Biz İHA'yı yaptık mı, SİHA'yı yaptık mı, Akıncı'yı yaptık mı, Kızılelma'yı yaptık mı? Şimdi savaş uçağını yapıyor muyuz? Bu millet yapar. Bizim kendi eserimiz olan füzemiz yoktu, şimdi bunları kendimiz yapıyor muyuz? Öyle yapıyoruz ki Yunan tutuştu.." ifadelerini kullandı.

"DAMARLARINA BASMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AKP grup toplantısında hedef alınan Merdan Yanardağ, çok sert eleştirilerde bulundu. Yanardağ, "Söylediklerimiz demek ki ağırlarına gitmiş. Cumhuriyeti imha edenlerin damarlarına basmaya devam edeceğiz" dedi.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İHA ve SİHA’ların tekniğini kamuoyuna anlatmaya çalıştığı görüntülerinin AKP grup toplantısında gösterilerek hedef haline getirilmesine 18 dakika programında tepki gösterdi. Yanardağ, “Oyuncak dediğimi ileri sürüyorlar. Planör tekniğidir. Temelinde oyuncaklarla benzerlik gösterir. Bunun geliştirilmiş biçimidir. Söylediğim şey bu. ağırlarına gitmiş. İHA ve SİHA’ların oyuncak olmadığını küçük çocuklar bile bilir. Biz teknolojisini anlattık.” dedi.

"SİZ DEVLETİN BÜTÜN OLANAKLARINI KAR AMACIYLA KURULAN BİR ŞİRKETİN ARKASINA KOYUYORSUNUZ"

TELE1 programcısı Namık Koçak’ın İHA ve SİHA’ların yerli ve milli olmadığını katladığını söyleyerek, ” Namık Koçak hafta sonu forum programında dosyaları ortaya koydu ne kadar yerli ne kadar milli gördük. USAŞ’ın yaptığı ANKA İHA ve SİHA üretiminde dünyanın en iyi 10 şirketi arasında. İçini boşalttılar. Onun üretim yapmasını engelleyip damadın şirketini desteklediler. Siz devletin bütün olanaklarını kar amacıyla kurulan bir şirketin arkasına koyuyorsunuz. Bunu milli savaş sanayii diye bize anlatmaya çalışıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

"BİZ GERÇEKLERİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

AKP grup toplantısında hedef haline getirildiğini söyleyen Yanardağ, “Merdan Yanardağ’ı AKP grup toplantısında dört kere gösterdiğiniz zaman örgütlere, sokağa hedef olarak gösteriyorsunuz. Ama şu çok önemli biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Demek ki ağır gelmiş. Damarlarına basmaya devam edeceğiz. Yolsuzluk yapanların, kamu mallarını yağmalayanların, Cumhuriyeti imha edenlerin karşısında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.