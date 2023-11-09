Gazeteci Özlem Gürses'e canlı yayında iğrenç taciz

Canlı yayında tacizle karşı karşıya kalan gazeteci Özlem Gürses, canlı yayında hem tacizciyi hem de o iğrenç tacizi ifşa etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gazeteci Özlem Gürses'e canlı yayında iğrenç taciz

Videonun altına uygunsuz cümleler yazdı. O cümlelerin muhatabı olan gazeteci Özlem Gürses canlı yayında o tacizciyi ve yazdığı iğrenç cümleyi açıkladı

Canlı yayında iğrenç bir tacize maruz kalan gazeteci Özlem Gürses, canlı yayında hem tacizciyi hem de o iğrenç tacizi böyle ifşa etti.

YouTube hesabından canlı yayın yapan gazeteci Özlem Gürses, bir kullanıcının videoların altına uygunsuz cümleler yazdığını dile getirdi.

“Kimsiniz, nesiniz, nasıl bir insansınız bilmiyorum ama avukatım sizi buldu” diyen gazeteci, kullanıcıya dava açıldığını duyurdu.

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