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Gazeteci Recep Canpolat duyurdu. BİM'i ve Şok'u çökertme operasyonu nereden başladığını açıkladı

ICBC Yatırım, BİM ve Şok'u model portföyünden çıkardı. Yatırım Finansman da zarar-kes mekanizmasının devreye girmesini gerekçe göstererek BİM'i model portföyünden çıkardı. Konuya ilişkin açıklama yapan Recep Canpolat "Bir şeylerin kokusunu önceden almışa benziyorlar. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan." dedi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 16:45
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Gazeteci Recep Canpolat BİM'i ve Şok'u çökertme operasyonu nereden başladığını açıkladı

Gazeteci Recep Canpolat duyurdu. BİM'i ve Şok'u çökertme operasyonu nereden başladığını açıkladı
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ICBC Yatırım, Aralık portföyünden BİM ve Şok Marketler'i model portföyünden çıkardığını belirtti. Yatırım Finansman da zarar-kes mekanizmasının devreye girmesini gerekçe göstererek BİM'i model portföyünden çıkardığı kaydetti.

Gazeteci Recep Canpolat Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "BİM’in ipini çekiyorlar….Yatırım Finansman ve ICBC Yatırım, BİM'i hisse portföyünden çıkardı. Bir şeylerin kokusunu önceden almışa benziyorlar. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan." ifadelerini kullandı.

ICBC Yatırım'ın BİM ve Şok kararının ardından portföyü şu şekilde:

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar dönüşü yaptığı açıklamada artan enflasyonla ilgili zincir marketlerin de sorumlu olduğunu söylemiş “Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım” demişti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin 22 Kasım’daki grup toplantısında, “Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile irtibatlarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa, iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir” diyerek zincir marketleri hedef almıştı.

İktidara yakın medya organları da zincir marketleri hedef alan yayınlar yapmıştı.

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, 7. Private Label Zirvesi’nde geçen yıl zincir marketlere ceza yağdırılmasına, iktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarına ve son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zincir marketlerle ilgili açıklamalarına yanıt vermişti. Aykaç, iktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarını “Bre ahlaksızlar, sizlere bundan sonra sizin tonunuzda cevap vereceğim bilesiniz” diyerek sert sözlerle eleştirdi.
 

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Ali
3.12.2022 17:46
Bakkallar yırtınırken, Eyy! sizde birleşin diyenler. Şimdi Zincirlere suç buluyor.. Allahın parmağı meselesi işte.  
 
Daha da kötü günler gelecek maalesef
3.12.2022 17:46
Tarım kredi marketleri ile umduğunu bulamayan İktidar, 3harfli marketlere çökmeye mi hazırlanıyor. Aklıma gelen bir soru bu?  
 
Seçmen
3.12.2022 17:45
Bilim dışı ve yanlış politikalarınızla ekonomiyi batıracaksınız, sonra da çıkıp 3 marketi sorumlu tutacaksınız, koca ülkeyi bu 3 market mi yönetiyor, bir ara da soğancılara sarmıştınız. Komiksiniz  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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