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Gazeteci Recep Canpolat'tan flaş iddia: Yardım için yakıt taşıyan gemiye izin verilmedi

Gazeteci Recep Canpolat, EPDK'nın deprem sonrasında yardım için yakıt getiren bir geminin Mersin Limanı'na yanaşmasına izin vermediği iddiasını öne sürdü.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 20:22
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Gazeteci Recep Canpolat'tan flaş iddia: Yardım için yakıt taşıyan gemiye izin verilmedi

Gazeteci Recep Canpolat'tan flaş iddia: Yardım için yakıt taşıyan gemiye izin verilmedi
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), deprem sonrası çalışmalarda kullanılmak üzere Mersin Limanı'na akaryakıt götüren bir geminin ülkeye girişinin engellendiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Gazeteci Recep Canpolat, geminin bir EPDK bürokratı tarafından engellendiğini belirtmişti.

Canpolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yakıt gemisinin ülkeye girişi, EPDK’da üst düzey bir işgüzar nedeniyle engellendi. Mersin Vali yardımcıyla konferans yaptık, dilekçeyi bile onayladı. Yakıt piyasada satılmayacak ve AFAD’a hibe edilecekti. Armatörü transit yakıt nedeniyle kaçakçı durumuna soktunuz. YAZIKLAR OLSUN” ifadelerini kullandı.

EPDK’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), iddiaları reddetti. EPDK'dan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada çıkan 'Mersin'e gönderilen akaryakıt gemisi EPDK tarafından engellendi' şeklindeki iddialar kesinlikle yalandır. EPDK'nın böyle bir yetkisi olmadığı gibi Kurumumuz bölgeye daha fazla akaryakıt ulaştırılması için azami gayret göstermektedir. Bu provokatif ve alçak iftirayı atanlar ile farklı mecralarda yayanlar hakkında yasal süreç başlatılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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