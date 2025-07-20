Gazeteci Serdar Akinan'dan MHP'lileri kızdıracak yorumlar!

BAHÇELİ'NİN SÖYLEDİKLERİNİ BİR ÖĞRENCİ SÖYLESE...

Akinan, “Bahçeli’nin son zamanlarda söylediği lafları bir üniversite kantininde herhangi bir öğrenci söylese, mesela çıkıp dese ki ‘Öcalan kurucu liderdir.’ O kantindeki ülkücü çocuklar o çocuğu döverler. Sokakta biri bağıra bağıra Devlet Bahçeli’nin söylediklerini söylese ülkücüler o çocuğu döverler. ‘Vay sen çocuk katiline, bebek katiline bunu söylüyorsun’ diye saldırırlar. Değil mi?” ifadelerini kullandı.



MHP YÖNETİCİLERİ TORNADAN GEÇMİŞLER

Bahçeli’nin etrafındaki isimleri de eleştiren Akinan, “MHP’lilere, Bahçeli’nin çevresindeki milletvekillerine bakıyorum. Bunlar da bir rehabilitasyona tabi tutulmuşlar. Böyle tornadan geçmiş gibiler. Bahçeli’nin bu laflarını alkışlıyorlar. Niye? Dertleri koltuk, dava değil koltuk. Bu kadar net yani,” dedi.

Serdar Akinan, Erdoğan’ın geçmişte “Milli Görüş gömleğini çıkardığını” hatırlatarak, benzer bir durumu Bahçeli için de söyledi:



“Erdoğan ve ekibi zamanında Milli Görüş gömleğini nasıl çıkardılarsa, bakıyorum Devlet Bahçeli de ülkücü gömleğini çıkarmış vaziyette. Net. Onu alkışlayan milletvekilleri de, partililer de o gömleği çıkarmış vaziyetteler.”



Akinan’ın açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı buldu. Özellikle ülkücü camiadan gelen tepkiler dikkat çekti.