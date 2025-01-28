Gazeteci Serhan Asker'e 'bilirkişi' gözaltısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Serhan Asker'e 'bilirkişi' gözaltısı

Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker Ankara'da gözaltına alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıdığı telefon görüşmesi nedeniyle Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker gözaltına alındı.

Aynı konu ile ilgili Halk TV programcılarından Gazeteci Barış Pehlivan'da gözaltına alındı.

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Barış Pehlivan gözaltına alındıBarış Pehlivan gözaltına alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, düzenlediği "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında bilirkişi S. B. ile ilgili iddialarının ardından Barış Pehlivan söz konusu bilirkişi ile görüşmüş, cevap hakkı tanımıştı.

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