Gazeteci Serhan Asker'e 'bilirkişi' gözaltısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıdığı telefon görüşmesi nedeniyle Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker gözaltına alındı.

Aynı konu ile ilgili Halk TV programcılarından Gazeteci Barış Pehlivan'da gözaltına alındı.

Barış Pehlivan gözaltına alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, düzenlediği "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısında bilirkişi S. B. ile ilgili iddialarının ardından Barış Pehlivan söz konusu bilirkişi ile görüşmüş, cevap hakkı tanımıştı.

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