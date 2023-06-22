Gazeteci Sinan Aygül'e saldıran korumadan pes dedirten ifade

Bitlis’in Tatvan ilçesinde diş muayenesinden çıkan gazeteci Sinan Aygül’e saldıran ve daha sonrasında da tutuklanan biri polis memuru iki kişinin emniyette verdikleri ifadeye ulaşıldı.

İfadelerinde “kendilerini korumak amacıyla” hareket ettiklerini belirten iki kişinin tutukluluk halleri ise devam ediyor.

“BİZE SALDIRACAĞINI DÜŞÜNDÜK”

Polis memurunun verdiği ifade de Sinan Aygül’ün ismini emniyette öğrendiğini aktarırken, gazetecinin kendilerine küfür ettiğini savunarak, “Yere elini uzatarak bir şeyler aramaya başladı o sırada bize saldıracağını düşündük. Yücel isimli şahıs kendini korumak amacıyla Sinan Aygül isimli şahsın yanına doğru gitti ve birbirlerine karşı vurmaya başladılar” dedi.

“SİZİ BİTİRECEĞİM”

Polis memuru E.K, belediye koruması Y.B ile Sinan Aygül’ü ayırmak için araya girdiğini savunarak, “Yanlarına giderek Yücel ve Sinan isimli şahsı ayırmak istedim. Ancak ortam birden kalabalıklaştı ve Sinan Aygül isimli şahsa ‘Sinan, Sinan’ diyerek kalabalık bir grup üzerimize geldiklerinden dolayı bu grubun Sinan Aygül isimli şahsın yakınları olduğunu düşünerek ve bize saldıracaklarını düşündüğümden kalabalık grubu yanımıza yaklaştırmak istemedim. Bu sırada bu şahıslara yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundum ancak bu uyarı esnasında hiçbir şekilde silahımı ve kimliğimi çıkarmadım. Ben sadece silahımın düşme ihtimaline karşı silahımı kontrol ettim” savunmasını yaptı.

Aygül’ün eline bir tabure alarak Y.B’ye saldıracağını düşündüğü için sakin olması için uyarıda bulunduğunu aktaran memur, “Sinan isimli şahıs eline kırmızı metal ayaklı bir tabure aldı ve bu tabure ile Yücel’e vurmaya kalktığı sırada kendisini elimi taburenin önüne koyarak engelledim. Kendisine sakin olması gerektiğini söyledim” şeklinde ifade verdi.

“BELEDİYE BAŞKANININ KESİNLİKLE ALAKASI YOK”

Polis memurunun ifadesinde Tatvan Belediye Başkanını da koruduğu ortaya çıktı. Belediye Başkanının konu ile alakası olmadığına dikkat çeken E.K, “Bu olayın başlama sebebi Sinan isimli şahsın bize hakaret etmesidir. Kesinlikle yazmış olduğu yazılar ile alakası yoktur. Ayrıca bizi buraya Tatvan Belediye Başkanı göndermedi. Kendisinin kesinlikle bu konu ile alakası yoktur” dedi.

“BİZİ AYIRMAK İSTEDİ”

Sinan Aygül’e saldıran bir diğer isim Y.B ise ifadesinde, “Yere elini uzatarak bir şeyler aramaya başladı o sırada bize saldıracağını düşündük. Ben kendimi korumak amacıyla Sinan Aygül isimli şahsın yanına doğru gittim ve birbirimize karşı vurmaya başladık. Engin de yanımıza gelerek bizi ayırmak istedi.” şeklinde konuştu.