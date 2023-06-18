Gazeteci Sinan Aygül'e saldıranlar tutuklandı

AA'nın haberine göre Kültür Mahallesi Şehmuz Zırhlı Sokak'ta dün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Y.B. ile polis memuru E.K, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye götürüldü.
Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen 2 kişi, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Tatvan ilçesinde gazeteci Sinan Aygül'ün darp edildiği olayın ardından haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan polis memuru E.K. ile Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B, görevden uzaklaştırılmıştı.