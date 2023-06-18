Gazeteci Sinan Aygül'e saldırı anı kamerada

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki yerel bir gazeteci olan ve AKP'li belediyedeki yolsuzlukları sürekli gündeme getiren Sinan Aygül belediye çalışanı ve polis memuru tarafından saldırıya uğradı.

Gazeteci Sinan Aygül'e saldırı anı kamerada

Gazeteci Sinan Aygül, kaldırımda yürürken, belediye çalışanı Y.B. tarafından yumruklanmaya başladı.

Olay yerine gelen polis memuru E.K. ise saldırganı durdurmak yerine, müdahale etmek isteyen vatandaşlara ve esnaflara silah çekip, itip kakarak engel oldu.

Saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gazeteci Aygül, aldığı darbelerle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sürüyor.

Bitlis Valiliği, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, belediye çalışanı Y.B. ve polis memuru E.K.'nin adli ve idari soruşturmaya tabi tutulduğu ve polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı bildirildi. Açıklamada, soruşturmanın titizlikle devam ettiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 15.15 sıralarında Tatvan ilçemizin Kültür Mahallesi Şeyhmuz Zırhlı Sokakta kavga ihbarı alınmıştır. Alınan ihbarın incelenmesi neticesinde; Tatvan’da gazetecilik yapan Sinan Aygül’ün darp edilmesiyle sonuçlanan olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışanı Y.B. isimli şahıs ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan polis memuru E.K. hakkında derhal adli ve idari soruşturma başlatılarak polis memuru E.K. görevden uzaklaştırılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle yürütülmektedir."

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