Sinan Ateş cinayeti öncesi 4 günlük keşif. Gazeteci Timur Soykan, Doğukan Çep’in ifadesine ulaştı

Gazeteci Timur Soykan, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da düzenlenen suikastla öldürülmesine ilişkin çarpıcı ayrıntıları ortaya çıkardı.

Sosyal medya hesabından, suikastın tutuklanan organizatörü Doğukan Çep'in ifadesine ulaştığını belirten Soykan, "Çep’in adamı Suat Kurt, Sinan Ateş’in ofisi önünde 4 gün keşif yaptı" dedi.

Çep'in suçlamalarını reddettiğini de söyleyen Soykan'ın paylaşımları şöyle:

"YÜRÜDÜĞÜ YÖNÜ BİLE SÖYLEDİ"

"1- Sinan Ateş cinayetini organize eden Doğukan Çep’in ifadesine ulaştım. Çep suçlamaları reddediyor ama sorulardan cinayet organizasyonuna ulaşıyoruz. Buna göre; Çep’in adamı Suat Kurt, Sinan Ateş’in ofisi önünde 4 gün keşif yaptı.

2- Sinan Ateş’in geldiği, gittiği saatleri, aracını park ettiği yeri sürekli bildirdi. Cinayetten hemen önce yürüdüğü yönü bile söyledi. Bu sırada tetikçiler pusudaydı. Bu organizasyon sanıkların ‘Dövecektik’, ‘Bacağından vuracaktık’ savunmalarını da çürütüyor. Başlıyoruz:

"25 ARALIK'TA KEŞFE BAŞLADI"

3- Gebze’de yaşayan Suat Kurt ifadesinde, Doğukan'ın kendisini 22 veya 23 Aralık 2022 günü Facetime’dan aradığını anlatıyor. Yani cinayetten en az bir hafta önce organizasyon başlıyor. Çep, Suat Kurt’a Ankara’ya gideceğini, Sinan Ateş’in ofisi çevresinde keşif yapacağını söylüyor

4- İfadeye göre; Doğukan, 24 Aralık 2022 günü Suat Kurt’a 1000 TL gönderdi. Ertesi gün Suat Kurt Gebze’den Ankara’ya otobüsle gitti. Bu sırada Doğukan Çep ile sürekli telefonla konuştu. Bir otele yerleşti. 25 Aralık'ta Sinan Ateş’in ofisinin bulunduğu Çukurambar’da keşfe başladı.

"DOĞUKAN ÇEP, 'BEKLE BAKALIM, KAÇTA ÇIKACAK' DİYE TALİMAT VERDİ"

5- Bu sırada Doğukan Çep, Facetime’dan görüntülü aradı ve Sinan Ateş’in ofisinin bulunduğu yeri, binayı, arabasının plakasını, markası, modeli ve rengini tarif etti. Doğukan Çep, “Arabası kaçta gelip gidiyor, aracı tek mi kullanıyor, bunları öğren ve bana haber ver” dedi.

6- Suat Kurt, Sinan Ateş’in otomobilini ilk kez 27 Aralık 2022 günü saat 15.00’te gördü ve Doğukan Çep’e haber verdi. Doğukan Çep, ‘Bekle bakalım, kaçta çıkacak’ diye talimat verdi. Aynı gün tetikçi Eray Özyağcı, iki özel harekat polisiyle İstanbul'dan Ankara'ya hareket etti.

"İKİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ TETİKÇİYİ BIRAKTIKTAN SONRA İSTANBUL'A DÖNDÜ"

7- Suat Kurt, o akşam Zekeriya Asarkaya'nın evinde kalıyordu. Doğukan, Facetime’dan aradığı Zekeriya Asarkaya’ya ‘Arkadaşım gelecek’ dedi. Saat 22.30'da yine aradı Suat Kurt’a “Çocuk geldi, aşağıda” dedi. Suat Kurt, siyah minibüsü gördü. İçinden tetikçi Eray Özyağcı indi.

8- Bu siyah araçta iki özel harekat polisi vardı ve tetikçiyi bıraktıktan sonra İstanbul’a döndüler. O gece Eray Özyağcı ve Suat Kurt aynı evde kaldı. Doğukan Çep, Eray Özyağcı’yı görüntülü aradı ve Sinan Ateş’i kastederek ‘Bu şahıs dövülecek, ayaklarından yaralanacak’ dedi.

"SUAT KURT 'ARABASI BURADA' DEDİ"

9- Ancak sanıkların az ceza almak için bu şekilde ifade verdiği düşünülüyor. Bir yaralama olayı için bu kadar kapsamlı bir organizasyon yapılmayacağı ifade ediliyor. Ayrıca cinayetin işleniş biçimi de yaralama amacı olmadığını ortaya koyuyor.

10- Cinayet günü yani 30 Aralık 2022’de Suat Kurt yine Sinan Ateş’in ofisinin önündeydi. Saat 10.00’da Doğukan aradı ve Suat Kurt ‘Arabası burada’ dedi. Doğukan Çep, saat 12.00-12.30 sıralarında tekrar görüntülü aradı, ‘Bak bakalım çıkacak mı çıkmayacak mı’ diye talimat verdi.

"SİLAHI DOĞRULTTU VE TETİĞE BASTI"

11- Doğukan Çep 20-25 dakika sonra tekrar görüntülü aradı. ‘Gelen giden var mı’ diye sordu. Suat Kurt, bu sırada ofisine doğru yanındaki iki kişiyle yürüyen Sinan Ateş’i izliyordu. Doğukan’a ‘Geldikleri yere doğru gidiyorlar’ dedi. Doğukan ‘Tamam, sen taksiye bin geç’ dedi.

12- Bu sırada motosiklette Vedat Balkaya bekliyordu, tetikçi Eray Özyağcı, Sinan Ateş’i ofisin önünde eli tetikte bekliyordu. Yaklaştıkları sırada silahı doğrulttu ve tetiğe bastı.