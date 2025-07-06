Gazeteci Timur Soykan hakkında flaş karar!

Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya paylaşımları ile CHP'li 3 belediyeye yönelik operasyonları eleştirmiş "halkı yanıltıcıyı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Emniyet'teki işlemleri sona eren Timur Soykan'ın, Çağlayan Adliyesi'nde savcılık ifadesi alındı.

Savcılık ifadesinde "Rejimden kastım iktidardır, darbe olarak bahsettiğim halkın seçme ve seçilme iradesidir. Tweetler basın özgürlüğü kapsamındadır. Tutuklanırsam tweetlerimin doğruluğu aşikar olacak" diyerek paylaşımlarını açıklayan Soykan'ın savcılık işlemleri de tamamlandı.

SOYKAN HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlardan sonra gerçekleştirdiği paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Gazeteci Timur Soykan'ın tutuklanması talep edildi. Gazeteci Soykan, "suç işlemeye tahrik" ve "yanıltıcı bilgiyi yaymak" suçlaması ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Timur Soykan çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.