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  • Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun

Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun

Gazeteci Yılmaz Özdil, "Şehirlerin kurtuluş yıldönümleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım.” açıklaması yapan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a tepki gösterdi.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 14:48
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Gazeteci Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun

Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
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Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Özdil, “AKP’li İsmail Kahraman ‘Şehirlerin kurtuluşu kutlanmaz, İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül, kim demiş, çekildiler, kurşun bile sıkmadık.’ diyor… 9 Eylül kurtuluş olmasaydı, İsmail Kahraman şu anda Pontus vatandaşı olacaktı, buna mı üzülüyor acaba!” dedi.

Kahraman bu sözleri, Rize’nin fethinin 561’inci yılı dolayısıyla düzenlenen “Rize’de tarihi bir an, Fatih Sultan Mehmed Han” isimli programda sarf etmişti.

LAİKLİK SÖZLERİ ÇOK TARTIŞILMIŞTI

İsmail Kahraman, Meclis Başkanı iken “Laiklik kelimesi çok değişik. Her parti kendini laik görüyor. Peki bu laiklik ne? Laiklik ileri sürülerek partiler kapatılıyor, laiklik ileri sürülerek hürriyetler engelleniyor. Ben diyorum ki laiklik olmasın.” demiş, büyük tepki toplamasının ardından sözlerinin çarpıtıldığını savunarak, “4 maddeye dokunulacak, ona dokunmak mümkün mü? Vatanını seven insanın, milliyetçi olan insanın devletine, bayrağına karşı ve cumhuriyete karşı tavır alması mümkün değil. Hukuktan nasibini almamışların hezeyanları ile karşılaşmamak beni üzüyor.” ifadelerini kullanmıştı.

yenicaggazetesi.com.tr

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40 yil geriden geliyorsunuz farkindaysaniz
30.08.2022 15:18
Aslinda cami koselerinde egittiklerini acikca diyor lar size yeni bize 1980  
 
REKLAM ARASI
30.08.2022 15:18
esas reklam arası, akp dönemiydi. bu reklam bittiği gün , bu amcaları teyzeleri hep birlikte göreceğiz. esas yerlerinde esas makamalrında..  
 
KALİTE MESELESİ
30.08.2022 15:17
tek yetenenekleri Allahın dinini kendi emelleri için kullanmak olan, çapsız , kifayetsiz,ruhsuz, onursuz adamlar meclis başkanı yaparlar. osmanlıda yaşasa yapacağı en büyük iş padişah atının tımarı  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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