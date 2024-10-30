Gazeteci yumruklayan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın şoförü tahliye oldu

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar, Galatasaray derbisinden sonra A Spor muhabiri Emre Kaplan'ı yumruklamıştı.

Kaplan'ın burnu kırılırken hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Gülnar dün akşam saatlerinde tutuklanıp Metris Cezaevi'ne gönderilmişti.

Beşiktaş, Sezgin Gülnar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlılar'ın yaptığı açıklamada, tutuklanan Sezgin Gülnar'ın tahliye olduğu açıklandı.

Beşiktaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz!"