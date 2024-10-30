Gazeteci yumruklayan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’ın şoförü tahliye oldu

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar, Galatasaray derbisinden sonra A Spor muhabiri Emre Kaplan'ı yumruklamıştı.
Kaplan'ın burnu kırılırken hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Gülnar dün akşam saatlerinde tutuklanıp Metris Cezaevi'ne gönderilmişti.
Beşiktaş, Sezgin Gülnar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Siyah-Beyazlılar'ın yaptığı açıklamada, tutuklanan Sezgin Gülnar'ın tahliye olduğu açıklandı.
Beşiktaş, yaptığı açıklamada şunları söyledi,
"Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz!"
Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu!— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 30, 2024
Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI!
Safları sıklaştırıyoruz! ???? pic.twitter.com/8TNeayUyvm