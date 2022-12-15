Zafer Arapkirli iktidardakilerin hakaretlerini sıraladı sonra RTÜK Başkanı'na seslendi

Arapkirli, KRT TV’deki “Medyaterapi” programında iktidarın ve AKP adaletinin iki yüzlü tavrını hicvetti.



“İmamoğlu’na hakaret ettin diye ceza veren irade, yani darbe yapan irade çok mu temiz ağızlı bir hatırlayalım mı?” diyen Arapkirli, MHP Genel Başkanı Bahçeli, İçişleri Bakanı Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini izleyicilerine dinletti. İşte o sözler:



Bahçeli: “6 parti bölücülüğün elebaşı HDP’nin dayatmalarını metnin içine kurnazca serpiştirerek benimsediklerini ispat etmişlerdir. Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa Birliği’nin normlarına bağlı kalacaklarmış. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu nasıl bir köksüzlüktür? Bu nasıl bir gayri milliliktir? Ey zillet ittifakı, bu kadar mı yabancılaştınız?”



Soylu: “Uyuşturucu ticaretini yapan da şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir; bu kadar basit. Kılıçdaroğlu şerefsizdir.”



Erdoğan: “Bunlar çürük, bunlar sürtük."



AHLAKSIZLAR, ADİLER, CİBİLLİYETSİZLER, ZÜRRİYETSİZLER DEDİLER



Sonrasında izleyicilerine dönen Arapkirli şöyle devam etti:



“Ağızlarını her açtıklarında ağız dolusu hakareti başkalarına boca eden bir irade, ‘ahmak’ lafı üzerinden karşısındakinin siyasi hayatını söndürmeye çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz? Darbenin gerekçesi ‘ahmak’ sözcüğü. Türk dilinde atıyorum 888 değişik hakaret ifadesi varsa onların en masumu ahmak. İngilizcede ‘fool’ kelimesi. Ama muhteremlerin kullandığı ifadeler; ahlaksızlar, adiler, cibilliyetsizler, zürriyetsizler... Zaman zaman birbirlerine karşı da kullandılar: Erdoğan’dan Bahçeli’ye, Bahçeli’den Erdoğan’a; Soylu’dan Erdoğan’a, Erdoğan’dan, Soylu’ya…







“EBUBEKİR BEY BEN DEMEDİM, ALINTI YAPTIM”

Arapkirli sonrasında AKP ve MHP’nin önde gelen isimlerinin sarf ettikleri hakaretleri sıraladı ve RTÜK başkanına seslendi: “Tezek, çamur, mankafa, alçak, afedersin Ermeni, şerefsiz, edepsiz, yalaka, gerizekalı, vampir, dönek, virüs, soysuz, rezil, çakal, ölü sevici, terbiyesiz herif, sürtük, çapulcular, dilinizi koparırız. En masumu da teröristler. Şimdi bütün bu ifadeleri muhteremlerin ağzından alıntı olarak aktardım. Ebubekir Bey, sizden özür diliyorum. Kızgın bir ifadeyle oradan seyrediyorsunuz ama ben kullanmadım bunları. Alıntı yapıyorum sadece. Oradan bizi izliyor ama acaba bir hakaret çıkar mı ağzından da cezayı basabilir miyiz diye, Zafer Arapkirli’ye ve KRT TV’ye. Benim değil bu ifadeler, onlar kullanıyor.”



yenicaggazetesi.com.tr