Gazeteciler Cemiyeti'nden Sputnik’te grev yapan gazetecilere destek ziyareti

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Sputnik Türkiye yönetimi ile sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı. Kararın ilanından sonra Sputnik Türkiye, TGS üyesi 24 çalışanını işten çıkarmıştı. Grev, 62. gününde devam ediyor.

Gazeteciler Cemiyeti, bugün Sputnik Türkiye’nin Ankara Bürosu önünde grev yapan gazetecilere destek ziyaretinde bulundu.

"GREV İŞÇİNİN TEMEL HAKLARINDAN BİRİSİDİR”

Ziyaret sonrası konuşan Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, “Grev bir haktır. Grev işçinin temel haklarından birisidir. İşverenin işçinin örgütlenmesine, örgütlü olarak hak aramasına itirazı işten çıkartmak şeklinde değil işçiyle oturup konuşmakla olur. Gazetecide bir işçi, muhatap alıp konuşması gerekir. Hele hele böyle uluslararası ajansa ise karşımızdaki Çalışma Bakanlığı’nın, bu ülkenin çalışma örgütünün yani bakanlığın gerekli bölümlerinin daha ciddi bir şekilde konuya yaklaşıp burada yasalara uygun mu davranılıyor, Türkiye’nin egemenlik hakları ne kadar saygı görüyor, çalışma huzuru açısından neler yapılması gerekiyor bunlara bakması lazım” diye konuştu.

“BU ARKADAŞLARIMIZ İÇİN UTANÇ MADALYASIDIR. ÖMÜRLERİ BOYUNCA TAŞIYACAKTIR BUNU BİLMELERİ GEREKİR”

Sputnik Türkiye’nin İstanbul ve Ankara bürolarında grev karşıtlığı yapan gazetecilere de seslenen Kanlı, şunları söyledi:

“Daha üzücü olan İstanbul’da biraz daha ciddi Ankara’da daha az ama grev kırıcılığı hareketleri var. Arkadaşlarımız yapıyor bu işi. Bir gazetecinin bir başka gazetecinin haklarının gasp edilmesine, sendikalı olduğu için işten çıkartılmasına duyarsız kalması ve bunu fırsata çevirip kendisi işe gelmesi, iş sahibi olması kaç yıllık olursa olsun bu arkadaşlarımız için utanç madalyasıdır. Bunları ömürleri boyunca taşıyacaktır bunu bilmeleri gerekir. Büyük bir ayıptır.”

“HABERİN YERİNE PROPAGANDANIN SUNULDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ. GAZETECİ PROPAGANDİST OLAMAMALIDIR”

Her zaman dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Kanlı, “Türkiye’deki en temel sorun örgütlülüğün eksik olmasıdır. Bu Türk basını için en kötü dönemlerden birisidir. Örgütler olarak, gazeteciler olarak dayanışma içerisinde olmamız lazım. Hem sendikalarda hem cemiyetlerde örgütlenerek örgütlü gücümüzü kullanabilmemiz lazım. Haberin yerine propagandanın sunulduğu bir dönemdeyiz. Gazeteci propagandist olmamalıdır” diye konuştu.