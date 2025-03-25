Gazeteciler hakkında tutuklama kararı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteciler hakkında tutuklama kararı!

Saraçhane'de haber takibi yapan 7 gazeteci hakkında tutuklama kararı verildi.

7 gazeteci hakkında tutuklama kararı verildiği öğrenildi.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından tutuklanmasına tepkiler sürerken alanda haber takibi yapan gazeteciler içinse gözaltı kararı çıktı.

Saraçhane eylemleri ile ilgili ilk tutuklama kararı geldi!Saraçhane eylemleri ile ilgili ilk tutuklama kararı geldi!

AFP Muhabiri Yasin Akgül, İBB Foto Muhabiri Kurtuluş Arı, muhabir Hayri Tunç, muhabir Zeynep Kuray, Bakırköy Belediyesi Foto Muhabiri Gökhan Kam, Now Haber Muhabiri Ali Onur Tosun, Foto Muhabiri Bülent Kılıç tutuklandı.

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