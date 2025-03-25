Saraçhane eylemleri ile ilgili ilk tutuklama kararı geldi!

Kaynak: Haber Merkezi
Saraçhane eylemleri ile ilgili ilk tutuklama kararı geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protestolarda gözaltına alınan 206 kişi, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Gözaltına alınanlar arasından ilk tutuklama kararı geldi.

Protestolar sırasında “kamu düzenini bozmak”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılmak” ve “görevli memura mukavemet” suçlamalarıyla gözaltına alınan kişilerin ifadeleri tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle sevk işlemleri gerçekleştirildi.

YASİN AKGÜL TUTUKLANDI!

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılanlar arasında yer alan AFP foto muhabiri Yasin Akgül'ün tutuklandığını duyurdu. Gözaltına alınan diğer kişilerin durumu ise hakimlik kararına bağlı olarak netleşecek.

Bu gelişmeler, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestoların ve hukuki süreçlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.

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