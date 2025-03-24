Gazeteciler ve siyasilere şafak baskını!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonların akabinde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarının da olduğu 48 kişi tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemler tutuklama kararlarının sonrasında da sürdü. İmamoğlu operasyonunun ardından başlayan protestolar sürerken, İstanbul'da sabahın erken saatlerinde polis tarafından ev baskınları düzenlendi. Öğrencilerin öncülük ettiği eylemler özellikle üniversite kampüslerinde ve şehir merkezlerinde yoğunlaşırken, bu sabah saatlerinde İstanbul'da çok sayıda kişinin evine polis tarafından baskın düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen ve SOL Parti İzmir İl Başkanı BirGün yazarı Barış İnce'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. TKP'den yapılan açıklamada ise İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel ile bazı parti üyelerinin gözaltına alındığı açıklandı.

Gözaltıların "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu olan 2911 sayılı kanuna aykırı hareket edildiği" gerekçesiyle yapıldığı bilgisi alındı.

SOL PARTİ MYK ÜYESİ GÖZALTINDA

SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen de sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

GAZETECİLER DE GÖZALTINDA

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği bu sabah yapılan ev baskınlarında, gazeteciler Bülent Kılıç, Zeynep Kuray, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Hayri Tunç ve İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı'nın gözaltına alındığını duyurdu.

Sendika.org'dan yapılan açıklamada ise muhabir Zişan Gür'ün gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan gazetecilerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

TKP: "PARTİ YÖNETİCİ VE ÜYELERİMİZ SERBEST BIRAKILMALIDIR"

Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) yapılan açıklamada TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel ve Parti Meclisi üyesi Arda Hacıyusufoğlu ile 3 parti üyesinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: