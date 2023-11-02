Gazetecilere yönelik baskı şiddetleniyor. Birgün'e soruşturma açıldı

Gazetecilere yönelik baskı şiddetleniyor. Dinçer Gökçe, Tolga Şardan ve Cengiz Erdinç'in haberleri nedeniyle gözaltına alınmaları sonrası bu kez de BirGün Gazetesi'ne soruşturma açıldı.