Gazetecilere yönelik baskı şiddetleniyor. Birgün'e soruşturma açıldı

Gazetecilere artarda soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalar gerçekleştiriliyor.
halktv.com.tr sorumlu yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılırken; T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan tutuklanmıştı. Bugün ise Kısa Dalga yazarı Cengiz Erdinç, gözaltına alındı.
Yaşananların ardında bir haber de BirGün'den geldi.
İNŞAAT ŞİRKETİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Pasifik İnşaat’ın sahibi Fatih Erdoğan’ın şikâyetiyle Birgün’e dezenformasyon soruşturması başlatıldı. Aynı zamanda AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın da eşi olan Fatih Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Erdoğan, 28 Aralık 2022 tarihinde Birgün Muhabiri İsmail Arı imzasıyla “AKP’linin eşinden milyarlık vurgun!” başlığıyla ve 6 Ocak 2023 tarihinde Birgün Haber Müdürü Uğur Şahin imzasıyla "Erdoğanlar’ı üzecek karar: Yağmaya fren" başlığıyla yayımlanan haberler nedeniyle dava açılmasını talep etti.
TÜM GAZETECİLERE AYNI SUÇLAMA: YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise Erdoğan’ın şikâyetiyle birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç, Haber Müdürü Uğur Şahin ve Birgün muhabiri İsmail Arı hakkında soruşturma başlattı.
Birgün çalışanları, geçen sene tartışmalı şekilde Meclis’ten geçen ve "sansür yasası" olarak adlandırılan yasanın içerisinde yer alan "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ile “iftira ve hakaret” suçlarını işledikleri iddiasıyla ifadeye çağırıldı.