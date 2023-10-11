Gazetecileri tehdide TGC'den tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, son günlerde gündemde olan ‘Gazetecilere tehdit’ haberlerinden sonra bir açıklama yaparak, ‘Meslektaşlarımızın başına gelecek her türlü olumsuzlukta adı geçenler sorumludur’ dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gazetecileri tehdide TGC'den tepki

Editör: Erhan Songür

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu son dönemde gazetecilere yönelik olarak giderek tırmanan tehditlere dikkat çeken bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Türkiye bir hukuk devletiyse içişleri bakanlığı yapmış kişiler, parti yöneticileri, tarikat üyeleri eleştirildikleri haberleri gerekçe göstererek gazetecileri ölümle tehdit edemez. Türkiye’nin hala bir hukuk devleti olduğuna inanıyorsak savcıların bu tür tehditlere karşı harekete geçmeleri gerekir.

Son günlerde siyasi cinayetlerin perde arkasını aydınlatmak için araştıran üyemiz Tolga Şardan ile gazeteci Alican Uludağ ve tarikatlarla ilgili yaptığı haberlerle gündeme gelen Bilal Güldem açıkça hedef gösterilmiş ve ölümle tehdit edilmişlerdir.

Gazetecilerin görevi siyasi cinayetleri, olayların arkasındaki kirli ilişkileri aydınlatmak ve kamuoyunu bilgilendirmektir.

Gazetecilerin yaptığı haberlerde adı geçen kişiler ise hukuk yollarına başvuracaklarına gazetecileri tehdit etmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir.

Tolga Şardan, Alican Uludağ ve Bilal Güldem başta olmak üzere evrensel gazetecilik ilkeleriyle mesleğini yapan tüm gazetecilerle dayanışma içindeyiz.

Meslektaşlarımızın başına gelecek her türlü olumsuzlukta olaylarda adı geçenleri sorumlu tutacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Gazetecilik suç değildir.”

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