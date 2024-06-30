Gazetecinin cesedi yol kenarında bulundu

20.000'den fazla takipçisi olan Realidades adlı haber grubunu yöneten 39 yaşındaki Victor Cullebro Morales'in cesedi, Meksika Ulusal Muhafızları tarafından Arriaga ve Hiquipilas kasabalarını birbirine bağlayan yol üzerinde bulundu.

Savcılık, bir dava üzerinde mi çalışıldığına ya da belirli bir şüphelinin bulunup bulunmadığına açıklık getirmeden "Bu ciddi bir cinayet. Konuya ilişkin soruşturma sürüyor" açıklamasında bulundu. Meksika medyasına göre cesette kurşun yaraları ve bıçak yaraları vardı. Edinilen bilgiye göre Victor Cullebro Morales, Chiapas'ta çeşitli görevlerde bulunan bir siyasetçinin oğluydu. Son yıllarda kültürel ve sanatsal etkinliklerin organizasyonuyla ilişkilendirildi.

Sivil toplum kuruluşu Sınır Tanımayan Gazeteciler, mağdurun Facebook sayfası dışında herhangi bir gazetecilik faaliyetinin bulunmadığını söyledi.

İfade özgürlüğünü koruyan kuruluşlar, kendisi gibi dönüşümlü olarak gazetecilik yapan ve resmi olarak medyada çalışmayan kişilerin gazeteci olarak kabul edilme konusunda zorluklarla karşılaştıklarına dikkat çekiyor.