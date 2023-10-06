Gazeteciye saldıran başkan korumasının korunmasına karar verildi

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül geçtiğimiz aylarda Bitlis’in Tatvan Belediyesi’ndeki yolsuzlukları ortaya çıkardığı için Belediye Başkanının koruması ve bir polis memurun saldırısına uğramış ve hastanelik olmuştu.

Olayın ardından önce gözaltına alınıp ardından tutuklanan iki sanık, geçen ay yapılan ilk duruşmada serbest bırakıldı.

Dava başka bir tarihe ertelenirken sanıklardan Belediye Başkanı koruması olan Yücel Baysalı, polise başvurarak gazeteci Sinan Aygül’ün kendisine tehditte bulunup hakaret ettiğini öne sürdü.

Baysalı olayın 30 Eylül’de Belediye ek hizmet binasında gerçekleştiğini iddia etti. Bunun üzerine Baysalı hakkında "koruma tedbiri" uygulanması kararı verildi.

VOA Türkçe’nin de ulaştığı karar tutanağında, karara "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’"dayanak gösterildi. Karar, tutanağa şöyle yansıdı:

“30.09.2023 günü meydana gelen olayla ilgili olarak şiddet mağduru Yücel Baysalı hakkında 6284 sayılı Kanun'un maddesinin, 3/1-ç maddesine istinaden 11/11/2008 tarihli ve 27051 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Mahkemelerce Alınacak Tanık Koruma Tedbirlerine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte yer alan fiziki koruma tedbirlerinden Madde 3/1-ç tedbirinin 30 gün süreyle uygulanmasına karar verilmiştir.”

1 Ekim’de verilen karar dün Aygül’e ulaştı. Kararı "skandal" olarak değerlendiren Aygül, "Saldırıya uğrayan ben, tehdit altında olan ben, saldırıya uğrama riski olan yine ben ama kararda bana 'şiddet uygulayan' saldırgan Yücel Baysalı'ya da 'şiddet mağduru' denilmiş.

Buna ne denilir bilmiyorum. Hangi kanun kapsamında kararın verildiğini anlamaya çalışıyordum, kararın örneği verilmedi bana, savcılıktan istedim ama soruşturmayı başlatan savcının karardan haberi yok çünkü karar adli değil idari” dedi.