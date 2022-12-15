Gaziantep Barosu’ndan şok karar. Davalara bakmama kararı aldılar

Gaziantep Barosu bugün itibari ile CMK görevlendirilmesi yapılmaması konusunda karar aldı.

Baro dün bir duyuru yayımlayarak kamu görevinde bulunmayacaklarını ve davalara bakmayacaklarını açıkladılar. Bu karar sonrası Gaziantep Adliyesinde büyük bir sıkıntı yaşanmaya başlandı. En büyük sıkıntı ise özellikle çocuk ve kadınlar için oldu. Çünkü savunma avukatları olmayınca duruşmalar, savunmalar yapılamadı.

Sosyal medya hesaplarından şu açıklama yapıldı:

CMK KONUSUNDAKİ KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından 5 Eylül’de düzenlenen 47. Baro Başkanları Toplantısı’nın ana gündem maddesini oluşturan Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifesinin güncellenmemesi halinde eylem kararı alınmış daha sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yapılan görüşmeler sonucu uygulanmamıştı. Bakan Bozdağ, mevzuat gereği CMK tarifesinde artışa Aralık ayında gidebileceklerini duyurmuştu.

Ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet Savcısı, mahkeme başkanı veya hakim tarafından çağrılan tanıklara verilecek tazminatı kapsayan tarifeye göre, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak tanığa günlük 40 ila 80 liraya kadar ücret ödenecek.

Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa, yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme giderleri de karşılanacak. Tanığa verilmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi ve harç alınmaksızın ödenecek. Tarife uyarınca devlet hazinesinden yapılan harcamalar Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 324'üncü maddesi uyarınca yargılama giderlerinden sayılacak. Tarife, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Gaziantep27’de yer alan bilgilere göre, Baro şu duyuru yaptı:

BAZI HUKUKÇULAR ELEŞTİRDİ

Görüşlerini aldığımız bazı hukukçular, hak arama yöntemi olarak böyle bir yola başvurulmasının yanlış olduğunu ileri sürdü. Baro’nun böyle bir karar almadan önce Gaziantep’teki Avukatların görüşlerinin alınması gerektiğini ama bunun yapılmadığını ileri sürerek “ Elbette ciddi manada sıkıntılar var. CMK görevlendirilmesi yapılan avukatlar doğru dürüst para alamıyor. Bunların birde vergi ödemeleri var. Adalet Bakanlığı ve diğer kurumlar bu yönde gerçekten sıkıntı yaratıyor. Avukatlara bir nevi angarya bir sistem. Ancak bunun çözümü tüm avukatları kapsayacak karar olmamalı. Avukatlar için böyle bir karar alınıyorsa Avukatlara danışılarak hareket edilmeli. Örneğin şiddet ve istismar mağduru çocuk ve kadınlar için gelen talepler hariç denilmesi lazımdı. İşte bu savunulma hakkını engellemek doğru değil. Baro olarak sistemi kapatıyorum derseniz bu tavsiye kararı olmaz, resmen uygulama olur. Ve bu kadar mağduriyet yaşatılmaz. Çocuklar ve kadınlarla ilgili savunulma hakkını engellemek doğru değil ”şeklinde konuştular.

“MESLEĞİN ONURUNA YAKIŞIR ŞEKİLDE ÇÖZÜLMELİ “

Bir başka hukukçu da benzer görüşleri savundu ve şunları dile getirdi:

Son oluşan ekonomik koşullarda, varlık mücadelesi veren avukatlar için mevcut CMK Tarifesi’yle zorunlu müdafilik hizmetlerinin yerine getirilmesi mümkün olmadığından, verilen hizmetin karşılığı, hakkaniyete uygun bir artış sağlanıncaya kadar; şiddet ve istismar mağduru çocuklar ve kadınlar hariç tutulmalıydı.

Bu sorunların mesleğin onuruna yakışır şekilde çözülmesi TBB’nin ve Baroların önceliği ve olmazsa olmazıdır. Somut sonuçların elde edilemeyeceğinin anlaşılması halinde temsil yetkisinden aldığı haklara dayanarak toplantı ve gösteri hakınının kullanımı ile CMK hizmetinin durdurulması da dahil olmak üzere demokratik hak arama özgürlüğünün tüm gerekleri kararlılıkla yerine getirilecektir. Baro olarak olarak sistemi kapatıyorum derseniz bu tavsiye kararı olmaz, resmen uygulama olur. Ve bu kadar mağduriyet yaşatılmaz. Çocuklar ve kadınlarla ilgili savunulma hakkını engellemek doğru değil ”şeklinde konuştular.