Gaziantep direkleri dövdü 90+4'te güldü

Kaynak: AA
Gaziantep direkleri dövdü 90+4'te güldü
Gaziantep FK; Bodrum FK'yı 90+4'te Djilobodji'nin golüyle yendi, Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecan devam ediyor.
Süper Lig ekibi Gaziantep FK sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Bodrum FK'yı ağırladı.
Sumudica yönetimindeki Kırmızı-Siyahlı ekip; baştan sona üstün oynadığı, 3 topunun direkten döndüğü karşılaşmayı 90+4'te Djilobodji'nin kafa golüyle 1-0 kazandı.
14'te Mirza, 49'da Markovic ve 73'te Dragus'un vuruşlarında top direkten döndü. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Markovic ortaladı, Djilobodji kafayı vurdu ve Gaziantep FK'yı galibiyete taşıdı.
Bu sonuçla Gaziantep FK kupada son 16'ya kalırken, Bodrumspor elendi.

Gaziantep FK-Bodrum FK: 1-0
Stat: Kalyon
Hakemler: Emre Kargın, İlker Takpak, Bersan Duran
Gaziantep FK: Batuhan Ahmet Şen, Furkan Soyalp, Jevtovic (Dk. 46 Maxim), Djilobodji, İlker Karakaş (Dk.46 Dragus), Morais, Ertuğrul, Oğulcan (Dk. 46 Markovic), Mirza (Dk. 65 Mustafa Eskihellaç), Ömürcan (Dk. 19 M'Bakata), Nkoulou
Bodrum FK: Bahri Can, Ali Eren, Samet (Dk. 46 Erkan Değişmez), Omar Imeri (Dk. 67 Gökdeniz Bayrakdar), Haqi Osman (Dk. 82 Burak Çoban), Ahmet Aslan, Musah Mohammed (Dk. 67 Yusuf ), Adem Metin (Dk. 76 Arda Çetin), Eray, Furkan, Halil İbrahim
Gol: Djilobodji (Dk.90+4)
Sarı kartlar: Marius Sumudica, Ertuğrul Ersoy , Halil İbrahim

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