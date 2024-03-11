Gaziantep FK: 2 Beşiktaş: 0

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Gaziantep FK: 2 Beşiktaş: 0
Gaziantep FK deplasmanına çıkan Beşiktaş sahadan 2-0'lık mağlubiyet ile ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in 29. Haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.

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Kalyon Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip siyah-beyazlıları 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Gaziantep’e galibiyeti getiren golleri 9. Dakikada Sorescu ve 85. Dakikada ise Draguş kaydetti. Beşiktaş’ta Cenk Tosun ise 89. Dakikada penaltıdan faydalanamadı.

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Bu skor ile birlikte Sumudica’nın ayrılışı sonrası Gaziantep’in başına geçen Selçuk İnan ilk maçında Beşiktaş karşısında galip geldi.

Puanını 31’e çıkararak düşme hattından kurtulan Gaziantep FK 15. sıraya yerleşirken 46 puanda kalan Beşiktaş haftayı 4. sırada kapattı

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