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Fenerbahçe maçı öncesi Gaziantep'te flaş gelişme

Gaziantep FK'da sıcak dakikalar yaşanıyor. Başkan Cevdet Akınal flaş bir karar aldı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 11:37
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Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal istifa etti

Fenerbahçe maçı öncesi Gaziantep'te flaş gelişme
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Konuyla ilgili yapılan açıklamada ''Göreve geldiğimiz 2021/2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımımızı bugüne kadar getirdik. Gaziantep Futbol Kulübü’nün başarısı için elimizi taşın altına koyduk, şahsi düşünce içerisinde olmadık, olamazdık da. 

İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik. Gaziantep’in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep Savunmasını sembolize eden kırmızı siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadelerine yer verildi.

7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Gaziantep FK, ligde oynadığı son 7 maçta 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligde 11. sırada bulunuyor.

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