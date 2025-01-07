Gaziantep FK, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: AA
Gaziantep FK, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 9 Ocak Perşembe günü sahasında karşılaşacağı Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 9 Ocak Perşembe günü sahasında karşılaşacağı Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ile devam ederken geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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