Erol Bulut yenilginin acı tarafını açıkladı

Maçta istediklerini sahaya zaman zaman yansıtamadıklarını belirten Bulut, şunları kaydetti:

"Giresunspor önünde aldığımız bir mağlubiyet var. Acı taraf, çalıştığımız hücum opsiyonlarından goller yedik. Giresunspor en çok 75. dakikadan sonra gol atan takım ve ikinci golü de biz o şekilde yedik. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Önde topu daha fazla tutmamız lazımdı ama tutamadık. Defansta aksiyonlarımızı daha iyi uygulamamız lazımdı, onu da yapamadık. Rakibin top ve geçişlerine cevap veremedik. Nitekim maçı böylelikle kaybetmiş olduk."