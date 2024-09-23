Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 6. Hafta mücadelesinde Gaziantep FK ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele bugün saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde oynadığı 4 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor ilk galibiyetini almak isterken düşme hattında bulunan Gaziantep FK ise yükselişe geçme peşinde.

İki takım içinde kritik olan karşılaşmanın başlamasına 1 saatten az bir zaman kalırken mücadelenin ilk 11’leri belli oldu.

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Arda, Saborit, Mbakata, N'Diaye, Lungoyi, Ogün, Maxim, Okereke, Kenan Kodro.



Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza.