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Gaziantep FK kupa hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 22 Aralık Perşembe günü Dyorex Boluspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 18:36
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Gaziantep FK, Türkiye Kupası'ndaki Boluspor maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK kupa hazırlıklarını sürdürüyor
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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