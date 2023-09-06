Gaziantep FK'da Erdal Güneş sonrası ikinci ayrılık

Teknik direktör Erdal Güneş ile yollarını ayıran Gaziantep FK’da bir ayrılık daha gerçekleşti. Kırmızı-siyahlılar Sportif Direktör Adnan Erkan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Gaziantep Futbol Kulübümüzde, 2022-2023 sezonundan itibaren Sportif Direktörlük görevini yürüten Adnan Erkan ile yollarımız karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır. Görevde bulunduğu süre boyunca kulübümüze önemli katkılarda bulunan Sayın Adnan Erkan’a teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki süreçte en içten dileklerimizle başarılar dileriz" ifadelerinde yer verildi.