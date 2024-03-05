Gaziantep FK'da flaş Sumudica kararı

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Gaziantep FK'da flaş Sumudica kararı
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Gaziantep FK'da yönetim flaş bir karara imzaya hazırlanıyor.

Süper Lig'deki son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Gaziantep FK'da, fatura teknik direktör Sumudica'ya kesilmek üzere.

Uzun zamandır gündemde olan görev değişimi için artık sayılı dakikalar yaşanıyor.

Ali Budak'ın haberine göre; Gaziantep FK yönetimi, daha önce "yola devam" kararı aldığı Marius Sumudica ile Antalyaspor mağlubiyetinin ardından yolları ayırma kararı aldı.

Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, ligde oynadığı son 11 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

28 puanı bulunan Gaziantep FK, 18. sırada ve küme düşme hattında bulunuyor.

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