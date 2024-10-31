Gaziantep FK'da işler yolunda gitmiyor! İşte sakat ve cezalı oyuncular...

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Gaziantep FK'da işler yolunda gitmiyor! İşte sakat ve cezalı oyuncular...

Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak olan Gaziantep FK'de sakatlıkları süren David Okereke ve Godfrey Bitok takımı yalnız bırakırken, savunmada da kart sınırındaki isimler dikkat çekiyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasının açılış karşılaşmasında yarın İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 9 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren David Okereke ve Godfrey Bitok yarınki maçta takımını yalnız bırakacak.

İKİ STOPER DE SARI KART SINIRINDA

Gaziantep FK'de Göztepe maçı öncesi savunmanın önemli oyuncuları Ertuğrul Ersoy ve Enric Saborit, sarı kart sınırında bulunuyor.

Ligin geride kalan bölümünde üçer kez sarı kartla cezalandırılan iki oyuncu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftada oynanacak Atakaş Hatayspor müsabakasında görev alamayacak.

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