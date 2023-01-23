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Gaziantep FK’nın yapılanması TFF’den

Başkan Cevdet Akınal’ın istifası ve Erol Bulut’un ayrılık haberlerinin ardından Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK yenilenme arefesinde.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 18:19
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Gaziantep FK'da istifaların sonrasında yapılanma TFF'den olacak

Gaziantep FK’nın yapılanması TFF’den
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Süper Lig’de alt sıralara gerileyen Gaziantep FK sportif ve ekonomik zorluklarla mücadele ederken şehir dinamiklerinin kulüpte yeni bir yapılanma için harekete geçtiği konuşuluyor.

Hem teknik direktör hem de kulüp yönetimi için ‘diriliş’ parolasıyla yola çıkan Gaziantep’te 2010-2012 yıllarında Gaziantepspor’da görev alan ve halen Ümit Milli Takım teknik direktörü olan Tolunay Kafkas’ın takımın başına geçmesi için ilk sıradaki aday olduğu iddia edilmekte.

Kulübün gerek idari gerek ekonomik olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşması amacıyla yeni bir yönetim yapısı düşünüldüğü ve bu süreci yürütmesi için yine TFF’de görev yapmakta olan Ahmet Erzurumlu ile görüşüleceği de gelen haberler arasında.

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