Gaziantep'te başkanlığa Tolga Batallı sesleri

Vali Davut Gül ve Fatma Şahin ile buluşan Tolga Batallı’nın, çok iyi bir görüşme gerçekleştiğini, birkaç pürüz dışında her konuda görüş birliğine varıldığını söylediği öğrenildi.

Bu durumda yapılacak çalışmalar ve pürüzlerin tamamen giderilmesi sonucu Gaziantep FK’nın başkanı olma ihtimali güçlendi.