Gaziantep FK'dan Okereke'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Bellona Kayserispor maçında futbolcu David Okereke'nin sakatlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Oyuncumuzun, sağlık ekibimizce gerçekleştirilen detaylı tetkik ve muayenelerin ardından sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
????⚫️ SAĞLIK RAPORU | DAVID OKEREKE— Gaziantep FK (@GaziantepFK) October 22, 2024
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