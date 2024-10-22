Messi futbol tarihine geçecek. Herkes o maça kilitlendi

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Messi futbol tarihine geçecek. Herkes o maça kilitlendi

Arjantinli efsane futbolcu Lionel Messi Cuma günü oynayacağı maçla futbol tarihine geçecek. Herkes, Messi’nin o maçını bekliyor.

Futbol hayatına ABD’de devam eden Lionel Messi futbol tarihine geçecek. MLS yönetiminin hayata geçireceği uygulama ile bütün maç Messi’nin gözünden aktarılacak. Bunun için Arjantinli yıldızın göğsüne kamera takılacak.

MLS'in yaptığı açıklamaya göre uygulama Inter Miami'nin cuma gecesi oynayacağı maçla hayata geçirilecek. "Player Spotlight" olarak adlandırılan yayın Tiktok platformundan futbolseverlerle buluşacak. Futbolseverler, bu yayını tıpkı Messi ile birlikte sahadaymış gibi onun gözünden izleyebilecek.

MLS yönetimi 2023 yılında da ABD Açık Kupası maçında sadece Lionel Messi'yi takip eden bir kamera kullanmıştı.

Lionel Messi, Inter Miami formasıyla çıktığı 36 maçta 33 gol attı ve 17 asist yaptı.

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