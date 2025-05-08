Gaziantep ile Semerkant arasında, kardeş şehir imza töreni gerçekleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ata yurdumuz Özbekistan'da, ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirecek önemli bir adımı attık.

Gaziantep ile Semerkant arasında, kardeş şehir imza törenini gerçekleştirdik. İki kadim şehrimiz arasında bu anlamlı girişimin hayata geçirilmesine katkı sağlayan başta Gaziantep Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin ve Semerkant Belediyesi olmak üzere kuruluşlarımıza ve yetkililerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.