Gaziantep’te 123 kilo skunk ve metamfetamin ele geçirildi! 4 tutuklama

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son bir hafta içerisinde çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında belirlenen şüpheli araçlar durdurularak adli arama yapıldı. Yapılan aramalarda 86 kilo 650 gram skunk, 37 kilo 200 gram metamfetamin ve 482 gram toz esrar ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 4 şüpheli, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.