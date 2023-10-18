Gaziantep'te 24 bin 977 afet konutu ve köy evinin yapımı hızla sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'te 24 bin 977 afet konutu ve köy evinin yapımının hızla sürdüğünü bildirdi.

Gaziantep'te 24 bin 977 afet konutu ve köy evinin yapımı hızla sürüyor

Özhaseki, sosyal medya hesabından, verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, Gaziantep'te inşa edilen afet konutlarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Gaziantep'te 29 bin 315 afet konutu, 12 bin 607 köy evi, 17 bin 600 depo, ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 59 bin 522 bağımsız bölümü yaptıklarını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yapımına hiç vakit kaybetmeden başladığımız 24 bin 977 afet konutu ve köy evimiz hızla yükseldi. 'Yerinde Dönüşüm' projesinde, şu ana kadar başvuru yapılan 10 bin 954 konut ve iş yerimiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gaziantep'imizde gayretle, şevkle çalışmaya devam ediyoruz."

gaziantepte-24-bin-977-afet-konutu-ve-koy-evinin-yapimi-hizla-suruyor-yenicag-5.jpg

gaziantepte-24-bin-977-afet-konutu-ve-koy-evinin-yapimi-hizla-suruyor-yenicag-4.jpg

gaziantepte-24-bin-977-afet-konutu-ve-koy-evinin-yapimi-hizla-suruyor-yenicag-3.jpg

gaziantepte-24-bin-977-afet-konutu-ve-koy-evinin-yapimi-hizla-suruyor-yenicag-2.jpg

gaziantepte-24-bin-977-afet-konutu-ve-koy-evinin-yapimi-hizla-suruyor-yenicag-1.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 20 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Spor dünyası Filistin için ayağa kalktı. Destek mesajları yağdı Spor
Spor dünyası Filistin için ayağa kalktı. Destek mesajları yağdı
Doğuş Otomotiv'den kâr dağıtım kararı Ekonomi
Doğuş Otomotiv'den kâr dağıtım kararı
Biden ile Netanyahu açıklama yaparken ortalık karıştı. Hemen müdahale edildi Dünya
Biden ile Netanyahu açıklama yaparken ortalık karıştı. Hemen müdahale edildi
Bu da “Kızlar Çetesi”. Tam 2 milyonluk vurgun Gündem
Bu da “Kızlar Çetesi”. Tam 2 milyonluk vurgun
Mevduat faizlerinde beklenmedik gelişme! KKM'den çıkıp parasını bankaya yatıranlar yine ters köşe oldu Ekonomi
Mevduat faizlerinde beklenmedik gelişme! KKM'den çıkıp parasını bankaya yatıranlar yine ters köşe oldu
Nurgül Yeşilçay temizlik yaparken kendinden geçti Magazin
Nurgül Yeşilçay temizlik yaparken kendinden geçti
Uzmanından korkutan menopoz açıklaması Sağlık
Uzmanından korkutan menopoz açıklaması