Gaziantep'te 6 siber dolandırıcı yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekipleri, siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Jandarma tarafından yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda, internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle son bir hafta içerisinde 5 vatandaşı dolandıran 6 şüphelinin yerleri tespit edildi.

Toplamda 278 Bin 209 TL parayı dolandırıcılık yöntemleriyle haksız bir şekilde elde eden şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada ise, ele geçirilen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.