Gaziantep'te aranan 807 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Gaziantep'te aranan 807 kişi yakalandı
Gaziantep’te aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 807 şüpheli yakalandı.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan operasyonlar neticesinde hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak, yaralama, yağma, dolandırıcılık, konut dokunulmazlığını ihlal, karşılıksız çek ve karşılıksız yararlanma gibi çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 807 şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

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