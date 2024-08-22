Gaziantep'te bahçede çay içen ailenin yanına yorgun mermi düştü

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Gaziantep'te bahçede çay içen ailenin yanına yorgun mermi düştü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde evlerinin bahçesinde çay içen ailenin olduğu bölgeye yorgun mermi düştü.

20 Ağustos akşamı ilçeye bağlı Sulumağara Mahallesi’nde meydana gelen olayda, mahalle muhtarı Şehmuz Özer’in ailesi ve yakınları toplam 12 kişi buluşarak çay içip, sohbet ederken, kim tarafından ateşlendiği tespit edilemeyen silahtan çıkan mermi önce duvara ardından da demir korkuluklara çarptı. Ailenin yanına düşen yorgun mermi sebebiyle Şehmuz Özer şikayetçi oldu.

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Olay karşısında şaşkınlık geçiren ve magandalara karşı sosyal medyadan da mücadele başlatan Özer, şans eseri sağ kaldıklarını ifade etti.

Özer, ''Bundan iki gün önce magandaların havaya açması sonucu burada tüm aile bir arada oturduğu sırada mermi önce evin duvarına, daha sonra demire çarparak ailenin tam ortasına düşüyor. Üç saniye önce merminin düştüğü yerde küçük bir çocuk vardı. Çok şükür yaralı ve ölü olmadı. Yarın bu başka bir hanede olabilir. Burada düğünlerde havaya ateş açan magandalara sesleniyorum. Yapmayın havaya ateşlediğiniz her mermi aynı hızla bir yere düşüyor. Düştüğü yerde bir canlının ve bir insanın olduğunu unutmayalım. Kazaya sebebiyet vermemek için herhangi bir can boş yere, körü körüne aramızda ayrılmasın'' ifadelerini kullandı.

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