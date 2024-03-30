Gaziantep'te bütün hazırlıklar tamamlandı

Kaynak: İHA
Gaziantep'te bütün hazırlıklar tamamlandı
31 Mart Mahalli İdareler seçiminin telaşı bütün ülkeyi sarmış ilen Gaziantep'ten gelen güzel görüntüler görenleri mutlu etti.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin incisi Gaziantep, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne hazır. Seçimin gerçekleştirileceği 824 okulda toplam 4.418 sandığın kurulma işlemi tamamlandı. Bunun dışında oy verme kabinlerinin kurulma işlemleri, mekanların temizliği, sandık numaralarının ve diğer işaretlerin yerleştirilmesi gibi hazırlıklarda tamamlandı.

1.393.956 seçmenin sandık başına gideceği Gaziantep'te oy kullanma işlemi saat 07.00'de başlayacak.

Gaziantep, Şehitkamil ilçesindeki Münif Paşa Ortaokulu'nun müdürü olan Cengiz Temiz "2024 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Okulumuzdaki tüm sandıkları ve oy verme kabinleri kuruldu. Okulumuz seçime hazır hale getirildi. Seçmenlerimiz, sabah saat 07.00 itibariyle gönül rahatlığıyla gelip oylarını kullanabilirler" ifadelerini kullandı.

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