22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İstifaya çağrılan Erol Bulut'tan flaş açıklama

İstifaya çağrılan Erol Bulut'tan flaş açıklama

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivasspor maçından sonra "Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık ancak maça iyi başladığımız bir durum vardı" dedi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 17:03
Takip Et

Gaziantep'te Erol Bulut'a tepki

İstifaya çağrılan Erol Bulut'tan flaş açıklama
+
Aa
-

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Sivasspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bulut, "Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık ancak maça iyi başladığımız bir durum vardı. Nitekim maçın ilk yarısında yorgunluğumuz gözükse de ikinci yarıda tek kale oynamaya çalışan bir Gaziantep FK vardı. Kupa maçını unutmayalım iki gün önce oynadık. 150 kilometreye yakın mesafe kat etti bu takım. Bugün de sonuna kadar golü aradık. Ama maalesef bugüne kadar gol yollarında sıkıntı yaşayan bir takımdık. Maalesef, skoru kendi lehimize çeviremedik. Nitekim bu şekilde mağlup olduk." dedi.

Bir gazetecinin, taraftarların istifa çağrısını ve Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın kendisi hakkındaki olumlu ifadeleriyle ilgili soru üzerine Bulut, şunları söyledi:

"Rıza Çalımbay'a güzel sözleri için teşekkür ederim. Onun Ümit Milli Takım'dan eski öğrencisiyim. Futbolda bu durumlar yaşanabiliyor. İyi gelip farklı şekilde de ayrılabiliyorsunuz. 

Biz burada 1,5 yıldır her şeyimizi vererek Gaziantep FK'yı bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Sonuçta yeni başkanımız geldiğinde yeni yönetim ile her konu hakkında konuşmamız gerekiyor. Daha sonra hep birlikte sonuca varmamız gerekiyor. Bu ne olursa olsun. 

Ama dediğim gibi biz buraya geldiğimizden beri en iyisini sergilemeye çalışıyoruz. Bugün ki durumumuz ortada. Dediğiniz gibi son haftalar maç kazanamıyorsak bunların nedenleri de var. Futbolcu derinliğimiz maalesef istediğimiz gibi değil. Ama ben futbolcularıma yine de teşekkür ederim. Sahada ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün zor maç olduğunu biliyorduk."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
2
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
3
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
4
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
5
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Övgün Ahmet Ercan'dan ‘büyük İstanbul depremi’ tepkisi: Daha çok beklersiniz
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
6
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
7
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿ABD’de silahlı saldırıda can kaybı 10’a yükseldi
﻿ABD’de silahlı saldırıda can kaybı 10’a yükseldi
﻿ABD’de silahlı saldırıda can kaybı 10’a yükseldi
﻿Boğazda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı
﻿Boğazda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı
﻿Boğazda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı
﻿Otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar
﻿Otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar
﻿Otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar
﻿Şarkıların Cumhuriyeti
﻿Şarkıların Cumhuriyeti
﻿Şarkıların Cumhuriyeti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.