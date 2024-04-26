Gaziantep'te esrarengiz patlama: Korku ve paniğe neden oldu

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Suriye sınır hattındaki kırsal yaşayan yurttaşlar bir anda çok yüksek bir patlama sesi duydu.

Büyük korku ve panik yaşayan yurttaşların bildirmesi üzerine sesin duyulduğu bölgelere sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı olay sonrası sesin kaynağı ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Ekiplerin boş bir araziye havan mermisi düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu kaydedildi.

KORKU VE PANİK YAŞAYAN VATANDAŞLAR O ANLARI ANLATTI

Yaşadıkları panik ve korkuyu anlatan Adil Yılmaz ve Çapan Köse isimli yurttaşlar, önce kısa süreli keskin bir ışık gördüklerini ardından da büyük bir patlama sesiyle duyduklarını söyledi.