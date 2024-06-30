Gaziantep'te feci kaza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te feci kaza

Gaziantep'te minibüs ile kafa kafaya çarpışan otomobil ikiye bölündü. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Sırasöğüt-Burç arasında meydana geldi.

Alınan bilgiler kapsamında, Burç istikametine doğru ilerleyen ve sürücüsü belirlenemeyen 42 AFY 342 plakalı transit araçla Sırasöğüt Mahallesi yönünde ilerleyen 27 ZC 849 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası otomobil ikiye bölündü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri 27 ZC 849 plakalı otomobilde bulunan 48 yaşındaki Döne Turgut'un hayatını kaybettiğini belirlerken 2'si ağır toplam 5 yaralı ise yapılan ilk müdahalenin ardından kentin çeşitli hastanelerine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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