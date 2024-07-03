Sivas’ta kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kamyonetle otomobil birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Olay, öğleden sonra 15.00 civarında Yıldızeli'ne bağlı Karakaya köyü mevkiinde gerçekleşti. 50 yaşındaki Osman Kaya'nın kullandığı 21 AEY 020 plakalı kamyonet ile 30 yaşındaki Lütfullah Ardıç'ın yönetimindeki 66 ADD 424 plakalı otomobil birbirine girdi. Kazanın şiddetiyle kamyonet yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada, her iki sürücü ve araçlarda bulunan M.S.K. (10), F.K. (17), A.A. (23) ve 76 yaşındaki Musa Ardıç yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Musa Ardıç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Ağır yaralı olan A.A., ambulans helikopter ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.