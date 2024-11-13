Gaziantep’te FETÖ operasyonu! JASAT timlerinden kaçamadı

Kaynak: İHA
Gaziantep’te FETÖ operasyonu! JASAT timlerinden kaçamadı

Gaziantep'te FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi şüpheli şahıs Nizip'te saklandığı adreste JASAT timlerince yakalandı.

Gaziantep'te FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi şüpheli şahıs Nizip ilçesinde saklandığı adrese JASAT timlerince yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında FETÖ/PYD silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Ş.Ö. isimli şüpheli şahıs Nizip ilçesinde saklandığı adrese JASAT timlerince yapılan operasyon sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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